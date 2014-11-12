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На Красносельском шоссе "Опель" завалил "КамАЗ"
Сегодня, 19:13
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На Красносельском шоссе "Опель" завалил "КамАЗ"

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По информации Piter.tv, никто не пострадал.

На Красносельском шоссе перевернулся "КамАЗ" в результате столкновения с легковушкой "Опель". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам свидетелей, тяжелогруз пытался избежать аварии с иномаркой. По данным Piter.tv, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. 

Из-за столкновения машин на участке между Красносельским шоссе и Соболевской дорогой произошел "затор" в сторону Петербурга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Есенина парализовало движение трамваев из-за обрыва контактной сети.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: камаз, красносельское шоссе, кювет, опель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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