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На Есенина парализовало движение трамваев из-за обрыва контактной сети
Сегодня, 15:54
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На Есенина парализовало движение трамваев из-за обрыва контактной сети

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В Сети пользователи посочувствовали пассажирам, которым в мороз пришлось ждать другой транспорт.

Сегодня, 26 декабря, в Выборгском районе Петербурга образовалась "пробка" на трамвайных путях. Транспорт встал на пересечении улицы Есенина и проспекта Просвещения. Об этом сообщили свидетели в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Из-за обрыва контактной сети трамваи не могут продолжить движение по маршруту. Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт и "ловить" автобусы и маршрутки. 

В Сети комментаторы посочувствовали горожанам, которые попали в "пробку". Жители Петербурга отметили, что в мороз особенно неприятна подобная ситуация.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Луге семь жилых домов остались без отопления из-за повреждения на теплотрассе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: порвались контактные сети, проспект просвещения, стоят трамваи, улица есенина
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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