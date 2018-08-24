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В Луге семь жилых домов остались без отопления из-за повреждения на теплотрассе
Сегодня, 15:40
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В Луге семь жилых домов остались без отопления из-за повреждения на теплотрассе

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Трактор задел трубу. Аварию уже ликвидировали.

В субботу, 25 декабря, в Лужском районе Ленобласти из-за ДТП с участием спецтехники несколько жилых домов остались без тепла. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на прокуратуру по региону. 

Трактор повредил теплосеть. В семи домах в связи с этим вырубили отопление. К полуночи аварийщики ликвидировали дефект. В дома Луги уже вернулись удобства. 

В ситуации теперь разбирается городская прокуратура. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным.

Фото: Pexels

Теги: луга без отопления, отопление, прокуратура, трактор повредил теплосеть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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