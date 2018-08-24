В Луге семь жилых домов остались без отопления из-за повреждения на теплотрассе

Трактор задел трубу. Аварию уже ликвидировали.

В субботу, 25 декабря, в Лужском районе Ленобласти из-за ДТП с участием спецтехники несколько жилых домов остались без тепла. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на прокуратуру по региону.

Трактор повредил теплосеть. В семи домах в связи с этим вырубили отопление. К полуночи аварийщики ликвидировали дефект. В дома Луги уже вернулись удобства.

В ситуации теперь разбирается городская прокуратура. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным.

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