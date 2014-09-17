В Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным

Дороги покроются льдом. В большинстве районов обещают снегопад.

Предпраздничная неделя в Ленобласти начнется с морозов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 27 декабря, холодная погода не уйдет. Ночью в большинстве районов выпадет снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров в темное время покажут -12...-17 градусов. Днем ожидается потепление до -8...-13 градусов. Однако в некоторых местах ударит мороз до -17 градусов.

На дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС просят местных жителей быть внимательными.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в деревне Лесколово заметили световые столбы.

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