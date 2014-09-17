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В Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным
Сегодня, 14:15
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В Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным

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Дороги покроются льдом. В большинстве районов обещают снегопад.

Предпраздничная неделя в Ленобласти начнется с морозов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 27 декабря, холодная погода не уйдет. Ночью в большинстве районов выпадет снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров в темное время покажут -12...-17 градусов. Днем ожидается потепление до -8...-13 градусов. Однако в некоторых местах ударит мороз до -17 градусов. 

На дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС просят местных жителей быть внимательными.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в деревне Лесколово заметили световые столбы.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть погода, мчс, природа, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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asondex
Сегодня 14:43

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4301 8190 3012 3799

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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