В Ленобласти понедельник будет солнечным и морозным

Предпраздничная неделя в Ленобласти начнется с морозов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В понедельник, 27 декабря, холодная погода не уйдет. Ночью в большинстве районов выпадет снег. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров в темное время покажут -12...-17 градусов. Днем ожидается потепление до -8...-13 градусов. Однако в некоторых местах ударит мороз до -17 градусов.
На дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС просят местных жителей быть внимательными.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в деревне Лесколово заметили световые столбы.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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