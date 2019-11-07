Видео: в деревне Лесколово заметили световые столбы

Дивное зрелище заметили и в стороне Парнаса.

Жители Петербурга и Ленобласти поделились фотографиями световых столбов, которые они увидели в ночь на воскресенье, 26 декабря.

Узкие полоски света, направленные вверх от земной поверхности, очевидцы заметили в Лесколово и вблизи Парнаса. Оптическая иллюзия образуется в период крепких морозов. Чаще всего они наблюдаются на севере при температуре ниже -20 градусов. Интересно, что явление проявляется даже на кадрах.

Дивное зрелище, не удивлена, что его путают с свеверным сиянием, потоки воздуха быстро перемещают иней, часто так, что столбы поднимаются высоко над источником света, картинка быстро меняется, все яркое, горит иней в фонарях. Катя Стрельникова, telegram-канал "Астро Фото Болото"

Ранее на Piter.tv сообщили, что ранним утром воскресенья температура в Петербурге достигла минимума с начала зимы.

Фото, видео: telegram-канал Астро Фото Болото (Катя Стрельникова)