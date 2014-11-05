Ранним утром воскресенья температура в Петербурге достигла минимума с начала зимы

В 8:00 столбики термометров показали -21,4 градусов, что стало самым низким значением с начала декабря.

В Петербурге обновился морозный минимум зимы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram в воскресенье, 26 декабря.

По данным городской метеостанции, в 8 утра температура воздуха в городе составила -21,4 градусов. В Северную столицу пришли крепкие морозы.

Известно, что к 9 утра немного потеплело, столбики термометров к этому часу показали уже -11...-13 градусов. Горожанам 26 декабря пообещали небольшой снег и солнце.

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