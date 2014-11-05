В воскресенье петербуржцев будет радовать зимнее солнце

В городе обещают крепкие морозы до -13 градусов.

Сегодня, 26 декабря, в Петербурге ожидается холодная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Синоптик пообещал жителям Северной столицы небольшой снег и крепкие морозы до -11...-13 градусов. Горожан будет радовать редкое зимнее солнце. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы. На дорогах будет сложная ситуация, специалист предупредил о гололедице.

В Ленобласти столбики термометров покажут -10...-15 градусов. В некоторых районах подморозит до -20 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов назвал себя "самым главным ответственным" по уборке снега в Петербурге.

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