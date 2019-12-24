Беглов назвал себя "самым главным ответственным" по уборке снега в Петербурге

За три недели из города вывезли 1 млн 300 "кубов" снега.

Глава Северной столицы Александр Беглов взял на себя ответственность за уборку снега. Градоначальник назвал себя "самым главным ответственным" по этой задаче. Об этом он заявил во время прямой линии в субботу, 25 декабря.

По словам губернатора, за три недели из города вывезли 1 млн 300 "кубов" снега. Организации, которые не смогли справиться с задачей по борьбе со снегом, получили штрафы. Уже сегодня составлены претензии городским подрядчикам на сумму 30 млн рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе.

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