Беглов назвал себя "самым главным ответственным" по уборке снега в Петербурге

Глава Северной столицы Александр Беглов взял на себя ответственность за уборку снега. Градоначальник назвал себя "самым главным ответственным" по этой задаче. Об этом он заявил во время прямой линии в субботу, 25 декабря.
По словам губернатора, за три недели из города вывезли 1 млн 300 "кубов" снега. Организации, которые не смогли справиться с задачей по борьбе со снегом, получили штрафы. Уже сегодня составлены претензии городским подрядчикам на сумму 30 млн рублей.
Ранее на Piter.tv сообщили, что академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе.
Фото: Pexels
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