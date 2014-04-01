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Беглов: Академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе
Сегодня, 16:49
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Беглов: Академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе

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Панно является символом спортивной школы.

Во время прямой линии градоначальник Петербурга Александр Беглов попросил академию Штиглица, КГА и глав Центрального района разобраться с восстановлением панно, которое украшает фасад спортивной школы № 1 на Ковенском переулке. 

Мама одного из воспитанников школы олимпийского резерва обратилась к губернатору. Она рассказала главе Северной столицы, что мозаика украшает здание уже много лет и является символом учебного учреждения. Женщина переживает, что панно обрушится, поэтому попросила помощи у Беглова.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ветераны и активисты поддержали новую концепцию музея "Дорога жизни" ко Дню Победы.

Фото: ВКонтакте / Ярослав Костров

Теги: академия имени штиглица, александр беглов, прямая линия с губернатором, школа олимпийского резерва 1
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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