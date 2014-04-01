Беглов: Академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе

Панно является символом спортивной школы.

Во время прямой линии градоначальник Петербурга Александр Беглов попросил академию Штиглица, КГА и глав Центрального района разобраться с восстановлением панно, которое украшает фасад спортивной школы № 1 на Ковенском переулке.

Мама одного из воспитанников школы олимпийского резерва обратилась к губернатору. Она рассказала главе Северной столицы, что мозаика украшает здание уже много лет и является символом учебного учреждения. Женщина переживает, что панно обрушится, поэтому попросила помощи у Беглова.

Ранее на Piter.tv сообщили, что ветераны и активисты поддержали новую концепцию музея "Дорога жизни" ко Дню Победы.

Фото: ВКонтакте / Ярослав Костров