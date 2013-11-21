Ветераны и активисты поддержали новую концепцию музея "Дорога жизни" ко Дню Победы

Экспозиция откроется в отреставрированном здании бывшего штаба музея.

Ветераны и активисты поддержали новую концепцию "От первой блокадной зимы до Победы", которую готовит музей "Дорога жизни" ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Ленобласти.

Главная идея концепции обновленного музея – рассказать о Дороге жизни через историю людей, работавших и обслуживавших единственную трассу, связывавшую блокадный Ленинград с Большой землей.

Экспозиция откроется в отреставрированном здании бывшего штаба музея. Проект реставрации разрабатывают специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия области. Экспозиция, созданная ветеранами, занимала лишь одну комнату, в других комнатах на протяжении нескольких лет располагалось общество охотников и рыболовов. Позже правительство выкупило здание целиком.

Основу музея составит мемориальная комната, созданная ветеранами на основе исторически существовавшего здесь музея. Кроме панно, диорамы, карты, подлинных витринных модулей и других артефактов, дошедших до нас со времён Великой Отечественной войны, специалисты сохранят и отреставрируют печку.

Дополнительные помещения музея будут оборудованы под выставочную зону, которая предполагает многофункциональное использование. В здании также разместятся касса, раздевалки, сувенирная лавка и туалеты. Окончание реставрации и открытие мемориальной части музея планируется 9 мая 2022 года.

Фото: Piter.TV