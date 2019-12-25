С 1 января общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными

В городе расположен 651 общественный туалет.

С 1 января 2022 года все общественные туалеты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" станут бесплатными. Отныне возмещать затраты на обслуживание туалетов будет Смольный. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Кроме того, в общественных туалетах будет находиться дежурный персонал организации, который окажет помощь маломобильным гражданам. Также персонал будет следить за порядком.

Сегодня в ведении предприятия находятся 651 общественный туалет (214 из них стационарных), 34 модульных туалета с накопительными емкостями для установки в садах и парках, 21 передвижной санитарно-гигиенический комплекс на базе автомобильного шасси, 291 передвижной туалет и 91 сетевой модульный туалет.

Ранее "Водоканал" опубликовал "туалетный ролик" в стиле "Игры в кальмара".

Фото: pixabay.com