Источник: корвет "Проворный" могут восстановить к 2026 году

Окончательные сроки станут известны по окончании работы комиссии.

Корвет "Проворный" может быть полностью восстановлен после пожара, произошедшего 17 декабря в ходе строительства на "Северной верфи" в Петербурге, в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

При этом окончательные сроки станут известны лишь после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи". Если кабель-троссы исправны, то на ремонт корвета может уйти пять, если же их придётся менять, то фактически корабль придётся отстроить заново.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее стало известно, что корпус корвета "Проворный" не был поврежден при пожаре.

Фото: Piter.tv