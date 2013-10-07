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Корпус корвета "Проворный" не был поврежден при пожаре
Сегодня, 13:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Корпус корвета "Проворный" не был поврежден при пожаре

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Ущерб оценит специальная комиссия, причины пожара также станут известны через несколько недель.

Пожар, произошедший 17 декабря на строящемся корвете "Проворный" на "Северной верфи", не привел к повреждению корпуса корабля. Об этом пресс-служба предприятия.

Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было.

Северная верфь

Для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды было подано отопление и электричество. Также рабочие произвели откачку воды и просушку поверхностей. Ущерб оценит специальная комиссия, причины пожара также станут известны через несколько недель.

О возгорании на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" стало известно вечером 17 декабря. Пострадали три человека, двое из которых являются сотрудниками МЧС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: корвет проворный, северная верфь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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