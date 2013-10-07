Корпус корвета "Проворный" не был поврежден при пожаре

Ущерб оценит специальная комиссия, причины пожара также станут известны через несколько недель.

Пожар, произошедший 17 декабря на строящемся корвете "Проворный" на "Северной верфи", не привел к повреждению корпуса корабля. Об этом пресс-служба предприятия.

Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. Северная верфь

Для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды было подано отопление и электричество. Также рабочие произвели откачку воды и просушку поверхностей. Ущерб оценит специальная комиссия, причины пожара также станут известны через несколько недель.

О возгорании на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" стало известно вечером 17 декабря. Пострадали три человека, двое из которых являются сотрудниками МЧС.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург