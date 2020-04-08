Спасатели закончили тушить пожар на заводе "Северная верфь" только к вечеру 18 декабря

Для ликвидации возгорания им понадобилось почти двое суток.

В субботу, 18 декабря, спасатели потушили все очаги на заводе "Северная верфь". К 23:00 работы были закончены. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Напомним, что информация о воспламенении на корвете "Проворный" поступила в диспетчерскую часть около 18:22 17 декабря. К 22:49 огонь локализовали. Возгорание тушили по четвертому номеру сложности. С огнем боролись 168 человек и 42 единицы спецтехники.

В субботу сотрудники МЧС и пожарной службы тушили отдельные очаги и разбирали завалы. К ночи работы завершили.

На "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха. Лабораторные исследования показали, что атмосферный воздух на территории предприятия не содержит большого количества вредных соединений.

Стала известна причина пожара на заводе "Северная верфь". По предварительной информации, воспламенение произошло из-за нарушения техники безопасности. Тушить пламя оказалось сложно из-за наличия лакокрасочных материалов на судне. В ходе тушения пострадали двое пожарных.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на корвете "Проворный" загорелись 800 квадратных метров.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург