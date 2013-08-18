Стала известна причина пожара на заводе "Северная верфь"

По предварительным данным, при выполнении работ на корвете "Проворный" не соблюдалась техника безопасности.

Накануне вечером, 17 декабря, на судостроительном предприятии "Северная верфь" вспыхнул корабль, который строится для Минобороны РФ. На корвете "Проворный" загорелись 800 квадратных метров. По предварительной информации, воспламенение произошло из-за нарушения техники безопасности. Об этом сообщили на портале РБК.

Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Тушить пламя оказалось сложно из-за наличия лакокрасочных материалов на судне. К 23 часам вечера огонь ликвидировали. В результате случившегося повредились надстройка и антенно-мачтовое отделение корабля. К борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 машины. В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести их доставили в больницу.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург