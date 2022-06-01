Новейший корвет "Резкий" вошел в состав Тихоокеанского флота

Олег Кожемяко рассказал о корабле для Тихоокеанского флота России.

В Приморском крае состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага страны и приема в корабельный состав Военно-морского флота России новейшего корвета "Резкий" проекта 20380. Кадрами с мероприятия во Владивостоке поделился губернатор региона Олег Кожемяко в собственных социальных сетях. Он напомнил, что корабль создавался на Амурском судостроительном заводе, ходящем в состав Объединенной судостроительной корпорации. После подписания акта о приеме объекта от промышленности на основании приказа Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, указанный корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота России.

Эсминец "Резкий" в 1942 году был принят и защищал дальневосточные рубежи нашей родины долгие годы, внеся свою лепту в историю ТОФ. И сегодня, в этот день мы принимаем новейший корвет, это действительно сплав мысли, боевого могущества, баланс сил. Николай Евменов, адмирал

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил важность события для 36-й дивизии надводных кораблей. Дополнительно Николай Евменов отметил, что у корветов серии регистрируется небольшое водоизмещение, но при этом они обладают очень большой огневой мощью.

На Северном флоте состоялось учение по оказанию помощи экипажу судна в Арктике.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко