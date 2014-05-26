На Северном флоте состоялось учение по оказанию помощи экипажу судна в Арктике

Военные нашли "затонувшее судно" и спасли людей.

Северный флот России провел военные учения сил поисково-спасательного обеспечения в арктическом регионе. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Согласно условной задаче, в акватории региона потерпело крушение условное судно, а члены экипажа оказались в воде. Боевые расчеты ПСП провели анализ информации и выработали решение по поиску и оказанию помощи "аварийному" объекту. При этом моряки приняли во внимание погодные условия в Заполярье. Речь идет о сильном тумане, в котором видимость достигала менее 200 метров.

Можно отметить, что у Северного флота есть все необходимые силы и средства, а главное профессионализм и опыт, для того чтобы оказывать помощь терпящим бедствие, в том числе и в районах трассы Северного морского пути. Михаил Белов, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга

К тренировкам привлекались экипажи киллекторного судна "КИЛ-143", спасательного буксирного судна "СБ-523" и морского спасательного буксира "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства. Дополнительно на месте инцидента прибыл поисково-спасательный вертолет Ка-27 из состава дежурных сил ПСО. Его экипаж провел радиотехнический и визуальный поиск места крушения, после чего выдал точные координаты коллегам. После обнаружения пострадавших, парашютно-десантная группа при помощи борта Ка-27 осуществила подъем людей с поверхности м

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Фото и видео: Минобороны России