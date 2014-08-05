Артиллеристы сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские артиллеристы "Западной" группировки сил сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 3 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что противники дважды за день пытались перебросить свои силы в полосе обороны первой танковой армии РФ.

...Пытался перебросить тактические резервы из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 32-й отдельной механизированной бригады на передовые позиции в районе населённых пунктов Берестовое, Новоселовское. Противник своевременно был вскрыт. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Специалист заметил, что в районе Берестового отечественный истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил два удара по передовому пункту управления, а также скоплению живых сил и огневых средств боевых подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. На купянском направлении военные не дали противнику совершить две контратаки, организованные вблизи леса Попов в Луганской народной республики. ВСУ лишились личного состава, а также грузового автомобиля "Урал" и одного миномета.

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Фото и видео: Минобороны России