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Минобороны: российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки

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В результате действий группировки были поражены бронетранспортер и БМП противника.

Российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

В результате действий группировки были поражены бронетранспортер и БМП противника. Также Астафьев заявил, что артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Калиново.

Ранее в Минобороны сообщили, что в сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России.

Видео: Минобороны России

Теги: авиация, богдановка, вадим астафьев, клещеевка, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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