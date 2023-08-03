Минобороны: российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки

В результате действий группировки были поражены бронетранспортер и БМП противника.

Российская авиация уничтожила украинскую технику в районах Богдановки и Клещеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

В результате действий группировки были поражены бронетранспортер и БМП противника. Также Астафьев заявил, что артиллерия ударила по скоплению живой силы и огневых средств отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Калиново.

Ранее в Минобороны сообщили, что в сирийской Хаме впервые провели ночное учение местный спецназ и ВКС России.

Видео: Минобороны России