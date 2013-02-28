Пожар на "Северной верфи": что известно о корвете "Проворный"

Piter.tv собрал все материалы о пожаре на корвете "Проворный"

В пятницу вечером, 17 декабря, на Северной верфи в Большой Турухтанной гавани в районе дома № 6 загорелся строящийся военный корвет "Проворный". Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Что могло стать причиной пожара

Предполагается, что корабль мог вспыхнуть из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ. Как сообщает ТАСС, огонь охватил ходовую рубку главного командного поста и башенно-мачтовую конструкцию. Корвет обесточен, ситуацию осложняет горение масла, лака и смолы. Дело в том, что три яруса надстройки на корабле смазаны смолами. Точная причина возгорания еще неизвестна.

Как развивался пожар

Первые сообщения о возгорании поступили около 19:00. Через 40 минут на место происшествия выехали 22 единицы техники МЧС и 89 человек личного состава. Ранг пожара повысили до №3. Площадь пожара составляла более 80 квадратных метров.

Позже к 21:00 вечера пожару был присвоен наивысший ранг сложности, площадь возгорания составляет 800 кв. метров. Пожарные зафиксировали огонь на четвертой и пятой палубах корвета "Проворный", передает "Фонтанка". Ранее сообщалось только о возгорании в рубке главного командного поста и башенно-мачтовой конструкции. На борьбу с огнем вышли 168 человек и 42 единицы техники.

Пострадавшие в пожаре

Известно, о двух пострадавших, которыми оказались пожарные. Их доставили в больницу с ожогами, состояние первого тяжелое, второго - средней тяжести. По данным ТАСС, речь идет о помощнике начальника караула и пожарном пожарно-спасательной части № 91.

Последние новости о пожаре

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб, задействованных при тушении, сообщил источник в городской администрации. В ОСК сообщили, что назначат комиссию для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Что известно о корвете "Проворный"

На "Северной верфи" в настоящее время строятся корветы "Гремящий" и "Проворный". Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут". Кроме этого, прокуратура Петербурга организовала проверку на заводе "Северная верфь" в связи с пожаром на строящемся корвете "Проворный".

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Фомичев / Олег Ходырев