Стала известна предварительная причина пожара на "Даче Максимова"

Огонь распространился по площади 600 квадратных метров.

Спасателям удалось установить предварительную причину возгорания на "Даче Максимова" в Ломоносове. Дом мог вспыхнуть из-за печного отопления.

По информации Piter.tv, накануне, 29 апреля, в 16:30 на Краснофлотском шоссе вспыхнул памятник федерального значения. Возгорание произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании. В огне оказались 600 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

С огнем отправились бороться 36 спасателей и 9 единиц спецтехники. К 18:46 пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: citywalls