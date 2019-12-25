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Стала известна предварительная причина пожара на "Даче Максимова"
Сегодня, 11:38
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Стала известна предварительная причина пожара на "Даче Максимова"

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Огонь распространился по площади 600 квадратных метров.

Спасателям удалось установить предварительную причину возгорания на "Даче Максимова" в Ломоносове. Дом мог вспыхнуть из-за печного отопления. 

По информации Piter.tv, накануне, 29 апреля, в 16:30 на Краснофлотском шоссе вспыхнул памятник федерального значения. Возгорание произошло в двухэтажном неэксплуатируемом здании. В огне оказались 600 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС.

С огнем отправились бороться 36 спасателей и 9 единиц спецтехники. К 18:46 пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: Смольный напомнил петербуржцам о штрафах за шашлыки в неположенных местах.

Фото: citywalls

Теги: дача максимова, ломоносов, мчс, причина пожара, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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