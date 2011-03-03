Смольный напомнил петербуржцам о штрафах за шашлыки в неположенных местах

На майские праздники многие петербуржцы по традиции отправятся на природу, на шашлыки или на дачу. Какие меры приняты для обеспечения безопасности, "Петербургскому дневнику" рассказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.
Специалист отметила, что уже готов документ, который запретит посещать городские защитные леса и особо охраняемые природные территории.
Также Ольга Аришина напомнила, что нельзя жарить шашлыки в непредназначенных для этого местах. Чтобы предотвратить подобные случаи, будут проводиться профилактические рейды во время праздников. Штраф за разведение огня в неположенном месте – до 5 тысяч рублей.
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Фото: pexels
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