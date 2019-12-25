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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на майские праздники
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на майские праздники

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Воздушная масса сохраняется по-прежнему холодной, поэтому возможен снег в ночные часы.

Несмотря на конец апреля, Петербург удивляет по-настоящему зимней погодой. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, температура и на майских праздниках будет ниже нормы. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Температура воздуха останется немного ниже нормы, но еще на прошлой неделе казалось, что будет хуже.

Александр Колесов, синоптик

Воздушная масса сохраняется по-прежнему холодной, поэтому возможен снег в ночные часы, в начале и конце выходных дней. Также в Ленобласти возможны заморозки в ночные часы.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, майские праздники, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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