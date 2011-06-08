Пожар на корвете "Проворный" локализовали

В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу.

В пятницу вечером, 17 декабря, пожар на Корабельной ул., у дома №6 локализовали. Вечером загорелся строящийся корвет "Проворный". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

В 22:49 специалистам удалось локализовать пожар. Сообщается, что его тушили по 4 номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 машины.

В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее в пожаре на корабле в Северной верфи пострадали четверо человек.

Фото: Вконтакте / Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евген Новиков