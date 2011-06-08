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Пожар на корвете "Проворный" локализовали
Сегодня, 23:05
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Пожар на корвете "Проворный" локализовали

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В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу.

В пятницу вечером, 17 декабря, пожар на Корабельной ул., у дома №6 локализовали. Вечером загорелся строящийся корвет "Проворный". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

В 22:49 специалистам удалось локализовать пожар. Сообщается, что его тушили по 4 номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 машины.

В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу.

Ранее  в пожаре на корабле в Северной верфи пострадали четверо человек.

Фото: Вконтакте / Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евген Новиков

Теги: корабль, корвет, пожар, проворный, северная верфь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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evovles
Сегодня 23:26

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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