Пожар на корвете "Проворный" локализовали

В пятницу вечером, 17 декабря, пожар на Корабельной ул., у дома №6 локализовали. Вечером загорелся строящийся корвет "Проворный". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
В 22:49 специалистам удалось локализовать пожар. Сообщается, что его тушили по 4 номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 машины.
В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницу.
Ранее в пожаре на корабле в Северной верфи пострадали четверо человек.
Фото: Вконтакте / Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Евген Новиков
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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