На "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха

Результат оказался в пределах нормы.

Эксперты Роспотребнадзора проверили воздух на территории вблизи завода "Северная верфь", где накануне произошел большой пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Концентрация загрязняющих веществ в пробах не превышает норму и является безопасной. Лабораторные исследования показали, что атмосферный воздух на территории предприятия не содержит большого количества вредных соединений.

Напомним, что в пятницу вечером, 17 декабря, на "Северной верфи", в Большой Турухтанной гавани, в районе дома № 6 загорелся строящийся военный корвет "Проворный". Во время пожара вспыхнули лак, масло и смола на борту. Пламя тушили по 4 номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В результате случившегося пострадали 2 человека. Огонь ликвидировали к 22:59. Сегодня стала известна причина возгорания на судне.

Фото: Pexels