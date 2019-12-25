На "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха

Эксперты Роспотребнадзора проверили воздух на территории вблизи завода "Северная верфь", где накануне произошел большой пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Концентрация загрязняющих веществ в пробах не превышает норму и является безопасной. Лабораторные исследования показали, что атмосферный воздух на территории предприятия не содержит большого количества вредных соединений.
Напомним, что в пятницу вечером, 17 декабря, на "Северной верфи", в Большой Турухтанной гавани, в районе дома № 6 загорелся строящийся военный корвет "Проворный". Во время пожара вспыхнули лак, масло и смола на борту. Пламя тушили по 4 номеру сложности, к борьбе с огнем были привлечены от МЧС России 168 человек и 42 единицы техники. В результате случившегося пострадали 2 человека. Огонь ликвидировали к 22:59. Сегодня стала известна причина возгорания на судне.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.