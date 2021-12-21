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Планируется модернизация завода "Северная верфь" за 300 млрд рублей
Сегодня, 20:55
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Планируется модернизация завода "Северная верфь" за 300 млрд рублей

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"Северная верфь" превратится в высокотехнологичный судостроительный комплекс к 2030 году.

Судостроительное предприятие "Северная верфь" ожидает масштабная модернизация в Петербурге. Об этом сообщил 19 июня вице-губернатор Кирилл Поляков. 

О сотрудничестве в части реконструкции договорились городское правительство и Объединенная судостроительная корпорация. Планируются строительство новых производственных мощностей и внедрение современных технологий. Это позволит повысить объемы выпуска судов. 

"Северная верфь" превратится в высокотехнологичный судостроительный комплекс к 2030 году. Объем инвестиция составит не меньше 300 млрд рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что оплату проезда с помощью биометрии внедрят в наземном транспорте Петербурга. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: модернизация, северная верфь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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