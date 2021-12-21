Планируется модернизация завода "Северная верфь" за 300 млрд рублей

"Северная верфь" превратится в высокотехнологичный судостроительный комплекс к 2030 году.

Судостроительное предприятие "Северная верфь" ожидает масштабная модернизация в Петербурге. Об этом сообщил 19 июня вице-губернатор Кирилл Поляков.

О сотрудничестве в части реконструкции договорились городское правительство и Объединенная судостроительная корпорация. Планируются строительство новых производственных мощностей и внедрение современных технологий. Это позволит повысить объемы выпуска судов.

"Северная верфь" превратится в высокотехнологичный судостроительный комплекс к 2030 году. Объем инвестиция составит не меньше 300 млрд рублей.

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Фото: пресс-служба Смольного