"Северную верфь" ожидает масштабная модернизация

После обновления предприятие сможет увеличить объемы производства и откроется для новых направлений работы.

Сегодня в ходе визита помощника Президента Николая Патрушева на "Северную верфь" Санкт-Петербурга было проведено выездное совещание, на котором обсудили вопросы дальнейшей судьбы предприятия, – сообщают в Смольном.

Уже сейчас известно, что верфь ждет глобальная модернизация, в ходе которой она станет "современным высокотехнологичным судостроительным комплексом". После обновления на предприятии увеличатся объемы производства, а также откроются новые направления деятельности.

Благодаря поддержке Президента Владимира Путина сегодня на петербургских верфях в постройке находятся 30 гражданских судов и 31 военный корабль. "Северная верфь" – один из лидеров отрасли. За более чем столетнюю историю предприятия здесь построено порядка шестисот кораблей и судов. Только в минувшем году спущены на воду два военных корабля и одно гражданское судно. Верфь успешно сочетает работу в интересах Военно-Морского Флота и строительство передовых рыболовецких судов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава города также напомнил, что в прошлом году "Северная верфь" стала участником федерального проекта "Билет в будущее", в рамках которого проводятся профориентационные занятия среди школьников средней и старшей школы. Помимо прочего судостроительное предприятие сотрудничает с вузами Петербурга.

Ранее мы писали, что городские власти Петербурга предложили Объединённой судостроительной корпорации модернизировать пять городских верфей, чтобы интегрировать их в единый проект.

Фото: Википеддия / A. Savin