Корвет "Проворный" спустили на воду в Петербурге

Водоизмещение корабля составляет 2,2 тыс. тонн, дальность плавания 3,5 тыс. миль, автономность – 15 суток.

В Петербурге на воду был спущен многоцелевой корвет "Проворный". Торжественная церемония прошла на "Северной верфи" в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота РФ, Героя России адмирала Александра Моисеева, пишет ТАСС.

По словам Моисеева, корвет "Проворный" в ближайшее время войдёт в состав ВМФ, значительно повысив потенциал группировки Тихоокеанского флота.

Корветы проекта 20835 – это модернизация базового проекта с усиленным зенитно-ракетным и противокорабельным вооружением. Они предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и кораблей противника, высадки десанта и решения различных задач в ближней морской зоне.

Водоизмещение корабля составляет 2,2 тыс. тонн, дальность плавания 3,5 тыс. миль, автономность – 15 суток. "Проворный" оснащён универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".

Ранее мы сообщили о том, что в "Северной верфи" могут взыскать 267 млн руб. за строительство нового эллинга.

Фото: АО "ОСК"