С "Северной верфи" могут взыскать 267 млн руб. за строительство нового эллинга

Арбитражным управляющим был назначен Андрей Мошкин, который сообщил, что у ОСТ остался долг не только перед контрагентами, но и перед сотрудниками.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 19 июня рассмотрит иск московского ООО "Отечественные системы и технологии" (ОСТ) к петербургскому ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК). Сумма претензий составляет 267,2 млн рублей, сообщает "Деловой Петербург".

Причиной иска стал государственный контракт на строительство нового эллинга на сумму 7,8 млрд рублей, который ОСТ заключила с "Северной верфью" в 2020 году. Однако после этого на ОСТ началась процедура банкротства, а в 2022 году московский арбитраж признал компанию несостоятельной и открыл конкурсное производство.

Арбитражным управляющим был назначен Андрей Мошкин, который сообщил, что у ОСТ остался долг не только перед контрагентами, но и перед сотрудниками. Он назвал сумму – 45 млн рублей и отметил, что по закону долги по заработной плате должны выплачиваться перед расчетом с другими кредиторами банкрота. Чтобы погасить задолженность, компанией были поданы иски, включая претензию к "Северной верфи" на величину выполненных и неоплаченных работ на сумму 211 млн рублей.

Фото: пресс-служба "Северной верфи"