В лобовом ДТП на Коннолахтинской дороге пострадал водитель легковушки

В Приморском районе Петербурга около десяти утра произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Об этом стало известно Piter.tv.
На Коннолахтинской дороге произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В аварии пострадал 25-летний водитель легковушки. Он с переломом руки и ноги, черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу Сестрорецка.
В автобусе находилось 7 пассажиров, все они самостоятельно вышли из транспорта, никто из них не пострадал.
Ранее в Ленобласти в ходе погони автоинспекторы задержали несовершеннолетнего.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все