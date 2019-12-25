В лобовом ДТП на Коннолахтинской дороге пострадал водитель легковушки

Легковушка столкнулась в маршруткой.

В Приморском районе Петербурга около десяти утра произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. Об этом стало известно Piter.tv.

На Коннолахтинской дороге произошло лобовое столкновение маршрутки и легкового автомобиля. В аварии пострадал 25-летний водитель легковушки. Он с переломом руки и ноги, черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу Сестрорецка.

В автобусе находилось 7 пассажиров, все они самостоятельно вышли из транспорта, никто из них не пострадал.

Ранее в Ленобласти в ходе погони автоинспекторы задержали несовершеннолетнего.

Фото: Piter.tv