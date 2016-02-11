В Ленобласти в ходе погони автоинспекторы задержали несовершеннолетнего

Также на пассажирском сиденье была 17-летняя девушка.

В Ленобласти в ходе погони автоинспекторы задержали водителя-нарушителя, который оказался несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и области

В Тосно 26 декабря около 1:30 у дома по 2-ому Октябрьскому проезду сотрудники дорожной полиции заметили автомобиль "ВАЗ", который резко менял скорость и вилял на дороге, была принята попытка остановить ТС. Водитель на требования полицейских не отреагировал и попытался скрыться. Было организовано преследование. Неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель игнорировал и, увеличивая скорость, создавал угрозу для других участников движения.

В 1:34 у дома 7 по 3-му Чкаловскому проезду автомобиль был остановлен, за рулем находился 17-летний студент, также на пассажирском сиденье была 17-летняя девушка. Несовершеннолетние были доставлены в территориальный отдел полиции, откуда были переданы родителям. На молодого человека составлен административный протокол.

На прошлой неделе в Кировском районе пресекли попытку дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции.

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