"Почту России" оштрафовали за бездействие в отношении здания Варшавского вокзала

"Почту России" оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что она не поддерживала сохранение объекта культурного наследия "Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала". Постройка находится на набережной Обводного канала, 118/3, литера А.
По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, представитель ответчика не явился в суд. Истцом выступил комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В июле этого года пресс-служба ведомства сообщала, что обратилась в суд. Осмотр объекта показал, что он находится в неудовлетворительном состоянии. У здания разрушена двускатная крыша, есть следы пожаров, нет остекления, но есть несогласованные граффити.
Охранное обязательство на "Почту России" возложили в конце 2017-го года.
Фото: Piter.TV
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