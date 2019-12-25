Что произошло в Петербурге 23 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 23 апреля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 23 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Число жертв страшной дорожной аварии на КАД в районе развязки с Рябовским шоссе достигло трех человек.

Несчастье произошло вечером 22 апреля. Водитель "ВАЗ" врезался в "МАЗ", остановившийся из-за неисправности. После этого в легковушку въехал тягач "Вольво", и та загорелась, оказавшись в ловушке между двух больших машин. Погибли водитель и двое пассажиров "ВАЗа". Ведется доследственная проверка.

Матчи Евро-2020 официально перенесли в Петербург из Дублина и Бильбао.

В ирландском и испанском городах хотели провести по три матча, а также игры 1/8 финала. Теперь матчи распределят между Петербургом и испанской Севильей. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, в Петербурге состоятся матчи между командами Бельгии и России, Финляндии и России, Финляндии и Бельгии, добавленные из-за переноса матчи Польша-Словакия, Швеция-Словакия и Швеция-Польша, а также один из четвертьфиналов.

Жители дома на улице Бутлерова выступили против строительства дельфинария по соседству.

На данный момент предполагаемый участок под застройку у дома №40 используется как стихийная стоянка и склад для остатков погоревших хозяйственных построек и мусора. ООО "Спортлайф" планирует построить здесь спорткомплекс, объединенный с дельфинарием, но местные жители выступили против – кварталу и без того не хватает транспортной доступности. Горожане боятся, что с появлением дельфинария одна дорога без тротуара не справится с наплывом машин. Жители решили добиться включения территории в перечень ЗНОП, чтобы помешать застройщику.

На Малоохтинской набережной обгорела "Газель". Обошлось без пострадавших

Полыхающую машину заметили местные жители у дома №80 ранним утром. В автомобиле целиком выгорел отсек двигателя и частично обгорел салон. Пожар потушили силами девяти огнеборцев буквально за 15 минут. Причина возгорания не уточняется.

В "несуществующей" парадной доходного дома Полежаева на Старорусской нашли старинный лифт.

Удивительную находку сделали активисты Центрального района. Выход на парадную активистам обеспечили настойчивые собственники, а также сила социальных сетей. Лифт назвали очередным секретом, который скрывал доходный дом. При этом активисты заметили, что всю эту "историю и наследство можно запросто потерять" из-за запланированного строительства котельной в опасной близости от дома.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы спасли еще одного обессиленного тюлененка. Малыша нашли на пляже "Ласковый" в Солнечном.

Тюлененок выполз на берег 22 апреля, испугавшись звука проезжающего мимо катера. Специалисты отметили, что животное было сильно истощено и весило всего 13 килограммов при норме в 35-40 килограмм.

Фото: Piter.TV; pixabay; ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99