Число жертв дорожной аварии на КАД достигло трех человек

Количество погибших в аварии на КАД в районе развязки с Рябовским шоссе достигло трех. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В четверг, 22 апреля, на внутреннем кольце водитель "ВАЗ" врезался в "МАЗ", который остановился из-за неисправности. После этого первое авто столкнулось с седельным тягачом "Вольво, и машина загорелась. В "ВАЗ" погибли водитель — гражданин одного из среднеазиатских государств 1990-го года рождения, а также двое пассажиров, личности которых пока не установлены.
По факту аварии проводится доследственная проверка. Накануне Piter.TV показал, как произошла авария.
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