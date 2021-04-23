Число жертв дорожной аварии на КАД достигло трех человек

В результате столкновения один из автомобилей загорелся.

Количество погибших в аварии на КАД в районе развязки с Рябовским шоссе достигло трех. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В четверг, 22 апреля, на внутреннем кольце водитель "ВАЗ" врезался в "МАЗ", который остановился из-за неисправности. После этого первое авто столкнулось с седельным тягачом "Вольво, и машина загорелась. В "ВАЗ" погибли водитель — гражданин одного из среднеазиатских государств 1990-го года рождения, а также двое пассажиров, личности которых пока не установлены.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Накануне Piter.TV показал, как произошла авария.

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб