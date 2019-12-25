Стало известно, какие матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург

Всего в Северной столице пройдет семь матчей чемпионата.

Исполком УЕФА подтвердил информацию о том, что матчи Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине, решили перенести в Петербург. Это связано с эпидемиологической обстановкой в Ирландии, сообщила пресс-служба оргкомитета Чемпионата.

Таким образом, Петербург дополнительно к матчам группы B пример игры группы Е: 14 июня — Польша - Словакия, 18 июня — Швеция - Словакия, 23 июня — Швеция-Польша. Болельщики смогут увидеть таких популярных футболистов как Марек Гамшик, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович. .

У нас нет сомнений в том, что поле стадиона "Санкт-Петербург" выдержит плотный график матчей ЕВРО. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. сказал гендиректор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

Заполняемость трибун составит 50%, но может быть увеличена.

Фото: Piter.TV