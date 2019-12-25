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Стало известно, какие матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург
Сегодня, 14:30
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nadezhda_sib

Стало известно, какие матчи Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург

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Всего в Северной столице пройдет семь матчей чемпионата.

Исполком УЕФА подтвердил информацию о том, что матчи Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине, решили перенести в Петербург. Это связано с эпидемиологической обстановкой в Ирландии, сообщила пресс-служба оргкомитета Чемпионата.

Таким образом, Петербург дополнительно к матчам группы B пример игры группы Е: 14 июня — Польша - Словакия, 18 июня — Швеция - Словакия,  23 июня — Швеция-Польша. Болельщики смогут увидеть таких популярных футболистов как Марек Гамшик, Роберт Левандовски, Златан Ибрагимович. .

У нас нет сомнений в том, что поле стадиона "Санкт-Петербург" выдержит плотный график матчей ЕВРО. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе.

сказал гендиректор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин.

Заполняемость трибун составит 50%, но может быть увеличена. 

Фото: Piter.TV

Теги: евро-2020, футбол, чемпионат европы по футболу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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