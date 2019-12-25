Матчи Евро-2020 официально перенесли из Дублина и Бильбао в Петербург

По словам главы Польского футбольного союза, впереди много работы.

Петербург примет у себя матчи Чемпионата Европы по футболу, которые должны были пройти в Дублине (Ирландия) и Бильбао (Испания). Об этом сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек в своём Twitter 23 апреля.

В Дублине и Бильбао хотели провести по 3 матча, а также игры 1/8 финала. Теперь их распределят между Северной столицей и Севильей (Испания).

Информация о переносе появилась накануне, однако теперь ее можно считать официальной.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля. В Северной столице также состоятся матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня) и Финляндия – Бельгия (21 июня) и один из четвертьфиналов.

На время Евро-2020 в Петербурге хотят ограничить продажу алкоголя в стекле.

Фото: Piter.TV