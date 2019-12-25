В Приморском районе и центре Петербурга запретят продавать алкоголь в стекле на время Евро-2020

Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

На сайте Смольного опубликовали законопроект, согласно которому во время проведения матчей Евро-2020 в Петербурге ограничат розничную продажу алкоголя. Документ внесет на рассмотрение в ЗакС губернатор Петербурга.

В определенных частях Петербурга нельзя будет продавать спиртное в стеклянной таре. Запрет не будет распространяться на организации, индивидуальных предпринимателей, если они оказывают услуги общественного питания и продают пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

На весь период Евро-2020 (с 11 июня по 11 июля) хотят запретить продажу алкоголя в стеклянной таре вокруг Конюшенной площади, где собираются болельщики. С 1 июля по 11 июля — запрет коснется территории вокруг Дворцовой площади.

За день до матча и в день игры запрет будет действовать в зоне от Беговой улицы по оси улицы Савушкина до оси Приморского проспекта, по Приморскому проспекту до Ушаковского моста, Ушаковскому мосту до реки Большой Невки, по оси реки Большой Невки до реки Малой Невки, Малой Невке до Невской губы. Также в нее вошел берег Невской губы до берега Финского залива у западной границы парка 300-летия Петербурга, по этой границе до Приморского проспекта, далее — по Приморскому проспекту до Беговой улицы.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля на 12 стадионах 12 городов стран-членов УЕФА. В Северной столице состоятся матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня) и Финляндия – Бельгия (21 июня) и один из четвертьфиналов.

Фото: pixabay.com