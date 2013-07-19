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Матчи группового этапа Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург
Сегодня, 8:02
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Alena_Zinovieva

Матчи группового этапа Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург

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Чемпионат пройдет в 12 странах с 11 июня по 11 июля.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести матчи группового этапа Евро-2020 из Дублина (Ирландия) в Петербург (Россия). Официально об этом решении должны объявить 23 апреля после заседания исполнительного комитета.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля на 12 стадионах 12 стран-членов УЕФА. Финал состоится в Великобритании на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Изначально в городе на Неве было запланировано три матча группового этапа и один четвертьфинал. Сборная России попала в группу с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее в Смольном обсудили безопасность Евро-2020, ПМЭФ и летних лагерей.

Фото: pixabay.com

Теги: евро-2020, уефа
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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