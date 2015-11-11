В Смольном обсудили безопасность Евро-2020, ПМЭФ и летних лагерей

Губернатор отметил необходимость строгий контроль антитеррористической защиты мест массового скопления людей.

В четверг, 22 апреля, в Смольном прошло заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Петербурга, на котором обсудили вопросы безопасности крупных мероприятий, запланированных на ближайшее время.

Специалисты также затронули тему готовности спортивных объектов и фанатских зон к Чемпионату Европы-2020. Помимо этого губернатору доложили о наличии паспортов готовности аэропорта Пулково, железнодорожных вокзалов и автовокзала.

Отмечается, что 9 мая запланирован военный парад, в июне пройдет Петербургский международный экономический форум и "Алые паруса", в конце июля пройдет Главный военно-морской парад, в сентябре пройдут мероприятия, посвященные 800-летию Александра Невского. Также в сентябре Единый день голосования.

Губернатор напомнил собравшимся о необходимости строго контролировать антитеррористическую защиту мест массового скопления людей, в том числе объектов торговли, школ, детских садов и летних лагерей не только в Петербурге, но и области.

Ранее мы писали, что партнерским отношениям между Петербургом и Дрезденом исполняется 60 лет.

Фото: Piter.TV