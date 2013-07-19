Партнерским отношениям между Петербургом и Дрезденом исполняется 60 лет

Губернатор Петербурга встретился с обер-бургомистр Дрездена.

В четверг, 22 апреля, губернатор Александр Беглов и обер-бургомистр Дрездена Дирк Хильберт на рабочей встрече в Петербурге обсудили перспективы сотрудничества между городами. В Смольном рассказали, что партнерским отношениям в этом году исполняется 60 лет.

Отмечается, что основные направления взаимодействия закреплены в дорожной карте на 2018–2025 годы, а одним из самых эффективных сочли партнерство в сфере образования и науки. Более 39 тысяч школьников города изучают немецкий язык, колледжи и техникумы сотрудничают с Профессиональным центром при Ремесленной Палате Лейпцига, более 350 соглашений заключено городскими вузами и научными учреждениями с партнерами из ФРГ, из них 18 – с Дрезденом.

Дирк Хильберт также уточнил, что для Дрездена сотрудничество с Северной столицей является самым долгим и активным международным партнерством. Когда пандемия окончится, города готовы в частности возобновить школьный обмен.

Чиновники обсудили и обмен опытом в сфере ЖКХ, энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения.

Отметим, что с четверга, 22 апреля, по следующий четверг, 29 апреля, в Петербурге будет проходить 18-я Неделя Германии, в которой

Ранее мы писали, что разногласия по Nord Stream 2 не повлияют на отношения с ФРГ.

Фото: пресс-служба Смольного