Видео: на Малоохтинской набережной обгорела "Газель"

По информации от источника Piter.TV, в общей сложности обгорели 3 кв. метра.

Утром 23 апреля на Малоохтинской набережной загорелась "Газель". Очевидцы засняли пожар на видео.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании у дома №80 поступило в 06:39. В авто выгорел отсек двигателя и частично обгорел салон. Пожар ликвидировали в 06:55. О пострадавших не сообщается.

В тушении участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что число жертв дорожной аварии на КАД достигло трех человек. На трассе столкнулись несколько большегрузов, один из них загорелся.

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