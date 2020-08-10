Старинный лифт обнаружили в доме Полежаева

О находке сообщили активисты Центрального района в соцсетях.

Накануне, 22 апреля, активисты Центрального района наткнулись на удивительную находку в доходном доме Полежаева на Старорусской улице, 5. В парадной "которой не существует" обнаружили старинный лифт.

Как сообщили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" в соцсети "ВКонтакте", выход на парадную обеспечили настойчивость собственников и сила социальных сетей летом 2020 года. Теперь же активисты обнаружили скрытый лифт. Сколько еще может быть сделано открытый в доме – неизвестно.

Вот так. Оказывается, в доме Полежаева ещё много секретов. И всю эту историю и наследство мы можем запросто потерять из-за неосмотрительного планирующегося строительства котельной ТГК-1 в столь опасной близости от дома. "Центральный район за комфортную среду обитания"

Ранее мы писали, что парадную лестницу в Доме Полежаева открыли для жильцов спустя 72 года.

Фото: vk.com/mytndvor