В Доме Полежаева активисты насчитывают 300 нарушений

Не для кого не секрет, что в Петербурге, как и в других городах России, можно встретить жилое здание, неприемлемое для жизни. Но что делать, когда собственный дом превращается в персональный ад - будем выяснять в нашей новой рубрике "Дом ужасов".

Дома Полежаева - старинное здание в историческом районе Петербурга - Песках. Пусть вас не смутит внешняя привлекательность архитектурного ансамбля. За красотой фасада скрываются ужасы безразличия властей. С момента постройки в помещениях ни разу за всю его вековую историю не был проведен капитальный ремонт.

Когда-то дом населяли богатые и зажиточные петербуржцы. После революции здание использовалось под нужды коммунальных помещений. До сегодняшнего дня в нем проживают целые семьи, чьи поколения растут и воспитываются именно в этом помещении.

Одним из представителей жильцов Дома Полежаева является Галина Владимировна Мухина. В ее семье растет уже четвертое поколение “коммунальщиков”:

“Нас просто игнорируют, - жалуется пенсионерка, - парадная лестница, по которой мы должны ходить, занята частным институтом, который перегородил вход всем жильцам. Лестница вся загажена, но деньги за очистку и уборку с нас берут. Фановые трубы все текут. Зимой здесь не проехать ни уборочной машине, ни скорой помощи из-за кем-то поставленных столбов, перекрывающих въезд во двор”, - рассказывает Галина Владимировна.

Активисты обнаружили более 300 нарушений. К ним относятся разбитые окна, неубранный двор, отсутствие электричества в парадных и другие проблемы, возникшие из-за недосмотра управляющей компании.

“Проблем у нас действительно много: старая текущая крыша, сгнившие коммуникации, - продолжает еще один житель Дома Полежаева, - одна из главных проблем - это отсутствие внимания со стороны Жилкомсервиса номер три. Они никак не реагируют на сообщениях о проблемах на портале Санкт-Петербурга, на жалобы. Дом постепенно приходит в упадок”, - сетует мужчина.

В то время, когда наша съемочная группа приехала к зданию, чтобы снимать сюжет о бедственном положении дома, свершилось неожиданное чудо: к жильцам с внеплановой проверкой приехал главный инженер, который отвечает за жилищные работы в данном здании. Как нам стало известно, буквально за день до нашего визита в Доме Полежаева, который, между прочим, с 2001 года признан объектом культурного достояния, начались какие-то продвижения в плане ремонта. Власти поспешно выкидывали мусор из окон парадной прямо во двор, а также удосужились экстренно покрасить входные двери и даже некоторые металлические конструкции в лифтах. Значительно “осчастливив” этим действием спешащих утром на работу жителей дома, не подозревающих о покрашенных стенах.

Вероятно, такие меры связаны с деятельностью общественной организации инициативная группа жителей Центрального района , которая забила тревогу, рассказав о Доме Полежаева местным СМИ и активно продвигая здание в списках самых неблагополучных зданий в городе. Сейчас “Дом ужасов” занимает в нем почетное второе место.

Однако, по сообщениям жильцов, они уже не надеются на адекватные действия властей: чего ждать от людей, которые даже при покраске стен и дверей не срывают объявления, а красят прямо поверх бумаги.

Видео: Piter.tv

Леся Сапожникова, Дарья Молчанова