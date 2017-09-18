Парадную лестницу в Доме Полежаева открыли для жильцов спустя 72 года

Ранее им приходилось пользоваться черной лестницей.

Парадную лестницу в Доме Полежаева на Старорусской улице открыли для жителей спустя 72 года ожидания. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

В течение многих десятилетий жильцы дома №5 были вынуждены выходить на улицу через черную лестницу.

Парадная лестница сначала была закрыта в связи с нахождением на первых трех этажах роддома, потом поликлиники. А затем нежилые помещения достались институту управления и права, который совершенно наплевал на все законы и порядки. рассказали в группе.

Сегодня, 10 августа, сотрудники ЖКС №3 и главный инженер открыли вход. Отмечается, что ситуацию с мертвой точки сдвинула петербурженка по имени Кристина, а также сообщения о проблеме в социальных сетях.



Ранее Piter.TV рассказал о том, что во дворе на Римского-Корсакова начались работы по демонтажу исторического булыжного мощения.

Фото: vk.com/mytndvor