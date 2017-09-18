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Парадную лестницу в Доме Полежаева открыли для жильцов спустя 72 года
Сегодня, 11:50
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nadezhda_sib

Парадную лестницу в Доме Полежаева открыли для жильцов спустя 72 года

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Ранее им приходилось пользоваться черной лестницей.

Парадную лестницу в Доме Полежаева на Старорусской улице открыли для жителей спустя 72 года ожидания. Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания". 

В течение многих десятилетий жильцы дома №5 были вынуждены выходить на улицу через черную лестницу. 

Парадная лестница сначала была закрыта в связи с нахождением на первых трех этажах роддома, потом поликлиники. А затем нежилые помещения достались институту управления и права, который совершенно наплевал на все законы и порядки.

рассказали в группе. 

Сегодня, 10 августа, сотрудники ЖКС №3 и главный инженер открыли вход. Отмечается, что ситуацию с мертвой точки сдвинула петербурженка по имени Кристина, а также сообщения о проблеме в социальных сетях. 


Ранее Piter.TV рассказал о том, что во дворе на Римского-Корсакова начались работы по демонтажу исторического булыжного мощения. 

Фото: vk.com/mytndvor

Теги: дом полежаева, парадная лестница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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