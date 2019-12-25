Что произошло в Петербурге 22 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 22 сентября.

Что произошло в Петербурге в среду, 22 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Избирком Петербурга подвел итоги выборов в Законодательное собрание.

Большинство мест получила "Единая Россия" – 29 мест из 50 мест. 7 мест получила КПРФ, 5 – "Справедливая Россия", по 3 места – ЛДПР и "Новые люди", еще 2 – партия "Яблоко".

В Петербурге представили логотип финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Эмблему придумал художник Максим Жестков, на ней изображены сразу несколько знаменитых достопримечательностей города: Медный всадник, Дворцовый мост и "Лахта Центр". Дизайн эмблемы был вдохновлен абстракционизмом и супрематизмом, творчеством Малевича и Кандинского.

Решающий матч Лиги чемпионов пройдет на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года.

На КАД после столкновения с отбойником сгорела "ГАЗель".

Авария произошла в ночь на 22 сентября на КАД у съезда на Софийскую улицу. Причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля, прямо на ходу у "ГАЗели" отвалился карданный вал. Водитель потерял управление и врезался в отбойник, из-за чего под капотом началось возгорание. "ГАЗель" выгорела почти целиком, о состоянии водителя информации нет.

Ревнивец зарезал жену и выбросил ее тело с балкона на Коломяжском проспекте.

По подозрению в убийстве задержан 23-летний безработный. Вечером 21 сентября он приревновал свою жену к другому мужчине и 10 раз ударил ее ножом в шею и голову, после чего выбросил с общего балкона на 13 этаже. Позднее мужчина сам пришел в полицию и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники ГИБДД задержали водителя BMW за дрифт в центре Петербурга.

О дрифтерах в полицию сообщили около часа ночи 18 сентября. Сразу четыре автомобиля BMW без номерных знаков проезжали на красный сигнал светофора, выезжали на встречную полосу. Одним из нарушителей ПДД оказался 24-летний неработающий житель Красноярска, в его отношении составили 11 административных протоколов, иномарку изъяли. Та же участь ждет остальных дрифтеров, которых ищет полиция.

В Шушарах к марту 2025 года построят новую школу.

Госстройнадзор выдала разрешение на строительство объекта. Школа (начальная, общая и средняя) расположится на Школьной улице, площадь разноэтажного здания составит 36,5 тысячи квадратных метров. Внутри оборудуют два бассейна, два спортивных зала. На территории школы – спортивные площадки и поле для игры в футбол.

Коллаж: Piter.TV

Фото: официальный сайт УЕФА

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург; пресс-служба ГУ МВД