В Шушарах к 2025 году построят новую школу

На Школьной улице появится разноэтажное здание (от 1 до 4 этажей) общей площадью 36,5 тысячи квадратных метров.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) выдала разрешение на строительство школы Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На Школьной улице появится разноэтажное здание (от 1 до 4 этажей) общей площадью 36,5 тысячи квадратных метров. В здании будут начальная, общая и средняя школы. Также там будут два бассейна, два спортивных зала. На территории школы появятся спортивные площадки и поле для игры в футбол.

Строительство новой школы должно завершиться в марте 2025 года.

В этом году в Петербурге открылась самая большая школа на 1600 учеников.

Фото: Piter.tv