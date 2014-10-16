В Петербурге открылась самая большая школа на 1600 учеников

Школа открыла свои двери для семи первых классов. Их поздравили на торжественной линейке.

На улице Лидии Зверевой открылась самая большая школа в Петербурге, рассчитанная на 1600 учеников, сообщает "Строительный Петербург". Директор школы поприветствовала на торжественной линейке учеников первых классов и их родителей. В этом году в школу пойдут семь первых классов, дети уже познакомились со своими учителями и одноклассниками.

Наша школа создана как общеобразовательная школа, но с разнообразным углублением дополнительного образования. С 5 класса мы открыли профильные классы: гуманитарный, естественно-научный и технический. В школе возможно получить такие дополнительные занятия как плавание, хореография, вокал, театр, шахматы. Елена Касавцова, директор школы №575

Современную школу площадью более 31 тысячи квадратных метров компания "БалтИнвестСтрой" построила за полтора года. В школе предусмотрены два бассейна, два спортивных зала, хореографический и актовый залы и просторная столовая.

Я считаю, что нам очень повезло с застройщиком, потому что они реагировали на любую просьбу. Это действительно было счастье, потому что получилось так, что разрабатывали мы дизайнерский проект вместе со строителями, здесь подумана каждая стеночка, любой уголочек школы продуман. Елена Касавцова, директор школы №575

Приморский район активно застраивается, жители близлежащих ЖК давно ждали школу в микрорайоне.

Очень сильные сложности, школ мало, детей очень много, это конечно замечательно, что открылась данная школа, тем более она одна из самых крупных в городе. Наталья Луценко, жительница Приморского района

В данной школе созданы условия для обучения детей с особенностями развития, мы как раз в этом проекте. Это первый проект в Приморском районе, когда в обычной общеобразовательной школе организуют ресурсный класс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Марина Беккер, жительница Приморского района

Фото и видео: Строительный Петербург