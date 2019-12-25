Ревнивец зарезал жену и выбросил ее тело с балкона на Коломяжском проспекте

Мужчина нанес женщине не менее 10 ударов ножом в область шеи и головы.

Полиция Петербурга расследует убийство женщины на Коломяжском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего безработного. Установлено, что 21 сентября около 20:00 в подъезде дома он приревновал свою жену и нанес ей не менее 10 ударов ножом в область шеи и головы. После этого мужчина выбросил возлюбленную с общего балкона на 13 этаже и скрылся с места преступления. Тело погибшей обнаружили под окнами дома.

Позже подозреваемый сам пришел в полицию и признался в содеянном. Стражи порядка изъяли видео с камер наблюдения, установленных в подъезде и лифте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор.

Ранее в садоводстве в Ленобласти нашли труп пенсионерки с проломленной головой.

Фото: Piter.TV