Что произошло в Петербурге 20 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 20 января.

Что произошло в Петербурге в четверг, 20 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В экономической полиции Петербурга грядут новые увольнения после "обысков".

В Управление экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прошла масштабная проверка. Формальные нарушения нашли в работе восьми сотрудников, которые начинали работать при старом руководстве. Не исключено, что после служебной проверки их уволят, как уволили ранее пятерых сотрудников с должностей заместителей и начальников.

Весной в Петербурге запустят государственный аналог "Яндекс.Транспорта" и "2ГИС".

СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявляло аукцион на работы по развитию государственной информационной системы "Автоматизированная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге" и созданию под нее интернет-портала. Портал поможет горожанам плавно перейти на новую модель транспортного обслуживания при грядущей реформе, составлять маршруты поездок и смотреть расписание транспорта.

Прокуратура проверит соцслужбы, которые забыли об одинокой пенсионерке.

Соцработники не приходили в квартиру 74-летней пенсионерки на проспекте Обуховской обороны. Соседи вызвали полицию и спасателей, учуяв плохой запах из квартиры старушки. Спасатели увидели в квартире труп собаки с отрезанными лапами и саму маломобильную хозяйку, которая отказалась от госпитализации.

Петербургский фигурист Михаил Коляда вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

В декабре Коляда занял второе место на чемпионате РФ. Коллегами серебряного призера Олимпиады 2018 года станут Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. В женскую команду вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Переехавшему росгвардейца в Петербурге грозит пожизненное лишение свободы.

Мужчина, причастный к серии телефонных мошенничеств, при задержании наехал на машине на сотрудника Росгвардии в прошлом ноябре. Тот скончался на месте от полученных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

В Петербурге свободно 48% коечного фонда для больных COVID-19.

В больницах находятся 5 533 человека. Количество болеющих ковидом в городе с каждым днем растет: за минувшие сутки заразились 4 753 человека, на 400 больше, чем днем раньше. Выздоровели 2 646 человек и 60 человек умерли.

Коллаж: Piter.TV

Видео: прокуратура Петербурга