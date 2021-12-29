Переехавшему росгвардейца в Петербурге грозит пожизненное лишение свободы

Во время задержания один из мужчин в ответ на требования остановиться переехал сотрудника Росгвардии. Пострадавший скончался от полученных травм.

Мужчина, обвиняемый в смертельном наезде на сотрудника Росгвардии, предстанет перед судом в Петербурге. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По версии следствия, 9 ноября 2021 года правоохранители задерживали причастных к серии телефонных мошенничеств. Во время задержания один из мужчин в ответ на требования остановиться переехал сотрудника Росгвардии. Пострадавший скончался от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Дело рассмотрят в Санкт-Петербургском городском суде.

Погибшего в Петербурге подполковника Росгвардии наградили орденом Мужества посмертно.

Фото: Piter.tv